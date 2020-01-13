Доказывая верность подруге мужчина изнасиловал знакомую под Саратовом

В Красноармейске мужчина изнасиловал знакомую, чтобы доказать верность своей подруге. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, во время распития спиртных напитков в компании 31-летняя женщина приревновала 38-летнего мужчину к 25-летней приятельницу, мужчина для доказательства своей верности предложил публично унизить девушку, на что его спутница согласилась.

Позднее местная жительница удерживала молодую девушку за волосы и била ее. В это время злоумышленник совершил изнасилование, а затем также ударил 25-летнюю девушку по лицу ногами и руками.

Уточняется, что инцидент произошел 29 декабря 2019 года. На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Его подруга, раскаявшаяся в содеянном, получила подписку о невыезде.

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