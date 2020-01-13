В Татарстане мужчина напал на полицейского с охотничьим ножом

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал с охотничьим ножом на полицейского. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, инцидент произошел 10 января в городе Нижнекамске. Утром в этот день экипажу ОГИБДД поступило сообщение о неадекватном поведении на дороге водителя автомобиля Toyota Camry.

Машина была остановлена. Полицейские предложили сидевшей за рулем женщине пройти медицинское освидетельствование, она отказалась.

Тогда мужчина вышел из автомобиля и стал спорить с правоохранителями, после чего попытался ударить одного из них ножом.

Подозреваемого задержали.

По данным МВД, мужчина был ранее судим за кражу, изнасилование, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний житель Нижнекамска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».