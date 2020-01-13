В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, в полицию обратился местный предприниматель и заявил, что у него украли деньги. По его словам, он хранил сбережения в собачьей будке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК России «Кража, совершенная в крупном размере».

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