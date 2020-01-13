Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

В Венеции, до этого страдавшей от наводнений, рекордно пересохли каналы, передает Corriere del Veneto.

Из-за отлива вода опустился до -50 сантиметров от уровня моря.

В основных каналах судоходство продолжается, но во многих малых каналах гондолы оказались на мели.

13 ноября уровень «высокой воды» в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере €1 млрд.

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