Власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после лесных пожаров

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12902684: 1

Федеральное правительство Австралии направит почти $35 млн на восстановление дикой природы и среды обитания животных на континенте после лесных пожаров. Об этом в своем Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

Она уточнила, что речь идет о 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн).

Министр также сообщила, что часть средств пойдет на то, чтобы «поддержать работу учёных, экологов и общественных организаций».

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Австралии погибло уже 27 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

— Комиссию по лесным пожарам создадут в Австралии

— Помогли, кто чем может: звезды спасают Австралию от пожаров