13 человек отравились угарным газом в Чехии

Тринадцать человек отравились угарным газом в придорожном кафе на северо-западе Чехии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной службы скорой помощи Михаэла Георгиева.

Повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень угарного газа, обнаружили врачи, которых вызвали после ухудшения самочувствия некоторых посетителей.

В результате произошедшего с отравлением были госпитализированы 13 человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии и помещена в гипербарическую камеру.

Возможной причиной инцидента стало нарушение системы газового отопления в помещении кафе, заявил Георгиев.

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