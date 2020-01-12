Садовничий подтвердил возможное открытие филиала МГУ в Сирии

close
Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год
Виктор Садовничий на открытии нового корпуса юридического факультета МГУ, 2013 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова может открыть филиал в Дамаске, заявил ректор университета Виктор Садовничий. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время открытие филиала находится на стадии обсуждения, отметил Садовничий. Он подчеркнул, что обучение в нем планируется вести по естественным наукам.

Ранее в сирийском Хомсе существовала школа для одаренных, организованная российским математиком Валерием Вавиловым, напомнил Садовничий. Школа прекратила существование после начала войны в Сирии. По словам ректора МГУ, открытие филиала университета в Дамаске может стать продолжением традиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин продлил срок службы Садовничего на посту ректора МГУ