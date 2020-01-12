Садовничий подтвердил возможное открытие филиала МГУ в Сирии

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова может открыть филиал в Дамаске, заявил ректор университета Виктор Садовничий. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время открытие филиала находится на стадии обсуждения, отметил Садовничий. Он подчеркнул, что обучение в нем планируется вести по естественным наукам.

Ранее в сирийском Хомсе существовала школа для одаренных, организованная российским математиком Валерием Вавиловым, напомнил Садовничий. Школа прекратила существование после начала войны в Сирии. По словам ректора МГУ, открытие филиала университета в Дамаске может стать продолжением традиции.

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