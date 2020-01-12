Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.

Нападение произошло в пятницу вечером, 10 января. Как рассказали свидетели, избиение людей началось после спора украинца и еврея.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», — поведал еврей, проводивший Шаббат.

Также очевидцы утверждают, что прибывшие на место полицейские не помогали, а стояли и смотрели.

По последним данным, в результате нападения пострадали четыре еврея. Их госпитализировали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии

— Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

— Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье