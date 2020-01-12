Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Нападение произошло в пятницу вечером, 10 января. Как рассказали свидетели, избиение людей началось после спора украинца и еврея.
«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», — поведал еврей, проводивший Шаббат.
Также очевидцы утверждают, что прибывшие на место полицейские не помогали, а стояли и смотрели.
По последним данным, в результате нападения пострадали четыре еврея. Их госпитализировали.
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