ФБР объявило в розыск ограбившего банки в разноцветных париках бандита

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск бандита, который грабил банки в Северной Каролине в разноцветных париках, передает ABC News.

Согласно имеющимся данным, подозреваемый носил разные парики во время каждого ограбления. Его даже прозвали «плохим бандитом в парике». Во время первого ограбления, злоумышленник заявился в банк в белом парике и ограбил его. Во время посещения второго банка на нем уже был черный парик, а на последнее ограбление он пришел в красном.

По данным ФБР, неизвестный ограбил 13 декабря. Затем он ограбил еще два банка 7 января.

«ФБР просит общественность помочь поймать бандита», — говорится в сообщении.

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