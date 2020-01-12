Спасены застрявшие на оторвавшейся льдине в Охотском море рыбаки

Спасатели эвакуировали трех рыбаков, которые оторвались на льдине в Охотском море в магаданской бухте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС страны.

Три рыбака ловили рыбу недалеко от пирса на Старой Веселой. Мужчины не заметили начала отлива и раскола ледового поля. Когда они обнаружили себя на льдине, то уже не могли самостоятельно вернуться на берег.

Рыбаков заметили патрулировавшие местность инспекторы центра ГИМС МЧС. Они успокоили их и дождались спасателей, которые эвакуировали их на катере.

Известно, что замерзших рыбаков благополучного доставили на берег.

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