Двух подозреваемых в смертельном избиении человека за $1 арестовали в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала еще двух подростков, которые подозреваются в смертельном избиении 60-летнего мужчины в канун Рождества ради $1. Об этом сообщает CNN со ссылкой на детектива.

Пенсионер Хуан Фреснада шел вместе с приятелем по Третьей авеню в Бронксе в районе 01.30 по местному времени. В какой-то момент к ним подошли грабители и потребовали деньги. Когда мужчины отказались,то на них напали. Полиция уточнила, что грабители отобрали у мужчин $1 и скрылись. Пострадавший Фреснада скончался в больнице в Бронксе, куда был доставлен в критическом состоянии.

По данным детектива, подростки 14 и 15 лет были арестовали в Бронксе. Это не первые аресты после произошедшего. Предполагается, что ответственными за нападением могут быть сразу пять человек.

Расследование дела продолжается.

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