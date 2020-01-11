На Украине призвали наказать Россию за сбитый Ираном самолет

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном в Тегеране Boeing. Об этом он написал на своей странице в в Facebook.

«Это уже второй пассажирский Boeing, который за последнее время был уничтожен российской ракетой», — написал Турчинов.

Он считает, что Украина должна созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за крушение наравне с Ираном.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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