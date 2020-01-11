Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанные доставлены в отдел полиции.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению», — сказал источник.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По словам Хананашвили, ее состояние оценивается как тяжелое.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве неизвестный напал с ножом на супругу депутата