Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве
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Правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на жену муниципального депутата Москвы Михаила Хананашвили, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанные доставлены в отдел полиции.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению», — сказал источник.
Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По словам Хананашвили, ее состояние оценивается как тяжелое.
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