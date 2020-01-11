Землетрясение вызвало панику в Стамбуле

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Goran Tomasevic/Reuters

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, передает Hurriyet.

Сообщается, что землетрясение ощущалось по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.

Жители выбегали из зданий.

По данным агентства по ЧС Турции, пострадавших нет.

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