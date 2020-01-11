Джастин Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией авиакатастрофу с украинским самолетом в Тегеране. Об этом написал пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад в Twitter.

Как отмечает Ахмад, Оттава настаивает на проведении расследования в условиях прозрачности и справедливости.

«Это национальная трагедия, и все канадцы сегодня скорбят. Мы продолжим работать с нашими партнерами со всего мира для того, чтобы обеспечить полное и основательное расследование»-, — написал пресс-секретарь.

Он также отметил, что Канада рассчитывает на полное сотрудничество со стороны иранских властей.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хаменеи приказал обнародовать результаты расследования крушения Boeing

— Черный ящик с разбившегося в Тегеране самолета отправят для расшифровки во Францию

— В Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего самолет украинской авиалинии