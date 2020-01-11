В Самаре трое взрослых и две детей отравились угарным газом

В Самаре пятерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по региону.

По предварительным данным, в одном из домов на Гвардейской улице произошла утечка газа из-за неисправности оборудования.

Отмечается, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценили их состояние здоровья как средней степени тяжести.