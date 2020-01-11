Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными «людоедскими» названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Фотографии консервов, которые носят названия «Сепар в масле», «Снегирь православный» и «Сепар луганский выдержанный», также были опубликованы в социальной сети. Уточняется, что данную продукцию продвигает экс-участник конфликта на юго-востоке Украины Александр Грамарчук.

Кроме того, на этикетках значатся надписи, что продукт «содержит кусочки русскоязычных младенцев». Также на них изображены черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)*(ОУН-УПА*). Среди другой продукции продаются и соусы «Hell Daddy» с подписью «Смерть врагам».

По мнению депутата, выпуск таких товаров является глумлением над погибшими. Он подчеркнул, что в стране не осталось «ничего человеческого».

«И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?» — добавил Журавко.

ОУН-УПА является запрещенной на территории России экстремистской организацией.