СБУ назвала версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране

У СБУ есть две приоритетные версии причин авиакатастрофы украинского Boeing в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую спецслужбу.

В ведомстве заявили, что лайнер могли сбить из-за попадания ракеты.

Также в ведомстве предполагают, что причиной крушения самолета мог быть теракт.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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