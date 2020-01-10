СБУ назвала версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране
У СБУ есть две приоритетные версии причин авиакатастрофы украинского Boeing в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую спецслужбу.
В ведомстве заявили, что лайнер могли сбить из-за попадания ракеты.
Также в ведомстве предполагают, что причиной крушения самолета мог быть теракт.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
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