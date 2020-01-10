Министр просвещения предложила писать слово «ветеран» с большой буквы

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что поддерживает предложение школьника из Твери писать слово «ветеран» с большой буквы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Васильева ездила в Тверскую область в рамках рабочего визита. Она встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и прочитала лекцию о подвиге солдат в годы Великой Отечественной войны, после которой она пообщалась с детьми. Во время беседы ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с заглавной буквы.

Министр просвещения отметила, что это хорошая идея, которой нужно дать дальнейший ход.

«Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», — сказала она.