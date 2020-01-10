Богатейшая жительница Африки оказалась россиянкой по рождению

Дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Такие данные были предоставлены после того, как душ упомянула в Twitter о своем российском гражданстве.

«Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мать Сантуш — бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.

Forbes оценивает состояние дочки экс-президента Анголы в $2,2 млрд, что делает ее одной из самых богатых среди африканских жителей и самой обеспеченной женщиной континента.