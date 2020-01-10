Названа причина жесткой посадки самолета в Анталье

Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета A321-200 в Анталье. Об этом сообщает RNS.

Как поясняется, причиной грубого приземления стал сдвиг ветра непосредственно перед первой попыткой посадить судно.

Затем же последовала новая попытка и благополучное приземление на взлетно-посадочную полосу.

Отмечается, что на борту находился только экипаж воздушного судна, пострадавших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: рейс из Москвы получил повреждение при посадке в Анталии

— Совершивший жесткую посадку в Анталье самолет летел без пассажиров