Названа причина жесткой посадки самолета в Анталье

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета A321-200 в Анталье. Об этом сообщает RNS.

Как поясняется, причиной грубого приземления стал сдвиг ветра непосредственно перед первой попыткой посадить судно.

Затем же последовала новая попытка и благополучное приземление на взлетно-посадочную полосу.

Отмечается, что на борту находился только экипаж воздушного судна, пострадавших нет.

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