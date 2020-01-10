Названа причина жесткой посадки самолета в Анталье
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Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета A321-200 в Анталье. Об этом сообщает RNS.
Как поясняется, причиной грубого приземления стал сдвиг ветра непосредственно перед первой попыткой посадить судно.
Затем же последовала новая попытка и благополучное приземление на взлетно-посадочную полосу.
Отмечается, что на борту находился только экипаж воздушного судна, пострадавших нет.
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