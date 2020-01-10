Совфед внес в Госдуму поправки о запрете продажи никотиносодержащих смесей
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что сенаторы внесли поправки о запрете продажи в России никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы внесли в Госдуму поправки о запрете торговли в РФ никотиносодержащими снюсами, они будут обсуждаться ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах», — заявил Рязанский.
Согласно документу, электронные сигареты будут приравниваться к табачным изделиям. Так, за курение таких сигарет в запрещенных местах будет назначен штраф от 500 рублей до тысячи.
За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Госдума в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделия.
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