Совфед внес в Госдуму поправки о запрете продажи никотиносодержащих смесей

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что сенаторы внесли поправки о запрете продажи в России никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы внесли в Госдуму поправки о запрете торговли в РФ никотиносодержащими снюсами, они будут обсуждаться ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах», — заявил Рязанский.

Согласно документу, электронные сигареты будут приравниваться к табачным изделиям. Так, за курение таких сигарет в запрещенных местах будет назначен штраф от 500 рублей до тысячи.

За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Госдума в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделия.

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