Совершивший жесткую посадку в Анталье самолет летел без пассажиров

Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию о жесткой посадке в местном аэропорту самолета авиакомпании Nordwind, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что пассажиров на борту не было, никто из членов экипажа не пострадал.

Также отмечается, что воздушное судно получило повреждения.

До этого стало известно, что самолет A321-200 авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку. Во время полета из Москвы в Анталью командир воздушного судна заявил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку, при которой часть шасси пробила фюзеляж.

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