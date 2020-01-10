В СПбГУ учредят премию в честь онколога Андрея Павленко
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредит премию имени умершего врача онколога Андрея Павленко, который два года боролся с раком желудка. Об этом сообщают«Невские новости» со ссылкой на пресс-службу университета.
Премия будет даваться за выдающиеся достижения. Пока не сообщается, в какой именно форме будет поощрение — гранта, премии или стипендии.
В настоящее время вопрос премии имени Андрея Павленко находится на стадии юридического оформления.
Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. В марте 2018 года у него диагностировали рак желудка, однако он продолжал оперировать и консультировать пациентов с онкологией.
Кроме того, он публично рассказывал о том, как борется с заболеванием и призывал людей, оказавшихся в таком же положении никогда не сдаваться. Андрей Павленко скончался в возрасте 41 года 5 января.
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