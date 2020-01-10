Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Ситуация в центре Москвы после перестрелки у здания ФСБ России на Лубянке, 19 декабря 2019 года
Pavel Golovkin/AP

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Отмечается, что под увольнение попали и те, кто пересылал видео в мессенджерах или передавал СМИ.

По данным источника принадлежащего Григорию Березкину РБК, из ФСБ из отдела «П» уволили 16 сотрудников.

Евгений Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.

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