Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Отмечается, что под увольнение попали и те, кто пересылал видео в мессенджерах или передавал СМИ.

По данным источника принадлежащего Григорию Березкину РБК, из ФСБ из отдела «П» уволили 16 сотрудников.

Евгений Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.

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