Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
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Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Отмечается, что под увольнение попали и те, кто пересылал видео в мессенджерах или передавал СМИ.
По данным источника принадлежащего Григорию Березкину РБК, из ФСБ из отдела «П» уволили 16 сотрудников.
Евгений Манюров 19 декабря совершил нападение на здание ФСБ, в результате чего погибли два сотрудника спецслужбы. Сам стрелок был нейтрализован.
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