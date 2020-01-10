Предварительной причиной крушения самолета в Казахстане назвали обледенение

По результатам предварительного расследования, причиной крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане могло стать обледенение. Об этом информирует РИА «Новости».

Как сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, по факту незаконной выдачи земельных участков в аэропорту Алма-Аты, где произошла трагедия, начато расследование.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был обнаружен на земле рядом с жилыми домами после того, как пропал с радаров. Всего на борту было 98 человек. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.

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