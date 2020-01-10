Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки
За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую Геофизическую службу РАН.
Все подземные толчки были зарегистрированы в Олюторском районе с вечера четверга, 9 января. Сейсмологи не смогли назвать точное количество землетрясений, так как их было очень много.
«Их целый рой. Но можно выделить восемь наиболее сильных магнитудой от 4,1 до 5,9», — добавили в РАН.
Согласно имеющимся сведениям, самые мощные толчки имел магнитуду 5,9 и произошли в 20.38 по местному времени (в 11.38 по мск.). Это землетрясение силой до двух баллов также ощутили жители Пенжинского и Олюторского районов Камчатского края.
По данным МЧС, пострадавших и жертв в результате колебаний земной поверхности нет.
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