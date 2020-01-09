Названы самые редкие имена для новорожденных в России
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Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает «Интерфакс».
Для девочек самыми редкими стали имена — Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.
Для мальчиков уникальными стали имена — Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.
Ранее были названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году.
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