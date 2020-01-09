В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, официальная причина увольнения редактора не разглашалась.

По данным «Российской газеты», по отношению Шулебиной была применена 278 статья Трудового кодекса России, согласно которой сотрудника можно уволить без объяснения причин.

После инцидента редакторы других местных изданий направили письмо в поддержку коллеги в администрацию Волгоградской области, его подписали 19 человек.

Шулебина, в свою очередь, обжаловала решение Хорошенькова в суде.