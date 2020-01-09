Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана

Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) «более жестко отомстит врагу». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Араги произнес, что КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства Ирана.

По его словам, в ближайшее время врага ждет более жесткая месть.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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