В Белоруссии труп несколько дней «просидел» за праздничным столом

В белорусском городе Витебск хозяин одного из домов убил своего гостя поленом, его труп несколько дней «просидел» за праздничным столом. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Черессы в Миорском районе.

В среду, 8 января, местная жительница обратилась в милицию и заявила, что ее супруг исчез несколько дней назад. В последний раз мужчину видели в доме односельчанина, который недавно вернулся из России.

Правоохранители обнаружили труп 51-летнего пропавшего в кресле за столом в том же доме, на его голове была ссадина.

Владелец дома признался, что ударил гостя по голове поленом во время ссоры, и не сразу заметил ушиб из-за надетого капюшона.

В настоящее время по отношению к 54-летнему подозреваемому возбуждено уголовное дело.