В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, штурм начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.

В настоящее время они пытаются проникнуть в администрацию через выбитое окно.

Около здания находится порядка 500 человек, в том числе представители силовых структур.

Среди протестующих присутствует Ахра Авидзба, который ранее требовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.