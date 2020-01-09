Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году
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Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает «Интерфакс».
Мальчиков чаще всего называли именами — Артем, Александр, Михаил и Иван.
Для девочек самыми распространенными стали имена София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.
По данным реестра с 2018 года, мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%).
Также сообщается, что около двух третей рождений (64,7%) приходится на матерей в возрасте от 25 до 35 лет.