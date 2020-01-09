В Казахстане ребенок впал в кому после визита к стоматологу

В Казахстане двухлетняя девочка впала в кому после лечения в частной стоматологической клинике. Об этом министр здравоохранения страны Елжан Биртанов сообщил в своем Facebook.

Ранее мама ребенка рассказала в соцсетях, что в конце декабря обратилась к частной стоматологической клинике в Нур-Султане. По ее словам, девочка впала в кому после проведения ей медицинских процедур.

Министр отметил, что в настоящее время состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Девочка находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей.

Кроме того, Биртанов встретился с мамой пострадавшей и поговорил с ней о дальнейшей тактике наблюдения.

Также начата проверка частной стоматологической клиники экспертами комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения республики.

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