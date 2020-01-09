Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Исследования определили причину вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань. Об этом информирует Центральное телевидение КНР со ссылкой на группу специалистов, проводивших лабораторные исследования вируса.

По данным специалистов, причиной стал новый вид коронавируса.

«Лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания», — говорится в сообщении.

Комитет по делам здравоохранения города Ухань заявил, что 59 человека заболели неизвестной формой пневмонии, более 120 человек находятся под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения.

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