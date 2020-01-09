В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья продукты

Роспотребнадзор посоветовал россиянам ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, чтобы сократить употребление трансжиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что транжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении.

Согласно исследованиям, употребление трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует развитию воспалительных процессов.

Так, опасными трансжирами считаются те, что содержатся в жареной курице и рыбе, гамбургерах, картофеле фри. Кроме того, они могут быть в заменителях сливочного масла, картофельных и кукурузных чипсах, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях, замороженных готовых блюдах и заменителях молока и сливок для кофе.

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