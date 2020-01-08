В Москве мужчина выстрелил в лицо подростку

В Москве мужчина избил подростка и выстрелил ему в область лица. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по городу Юлию Иванову.

Уточняется, что на подростка напал 20-летний молодой человек из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений.

В больнице у пострадавшего диагностировали перелом спинки носа и носовой перегородки с выраженной деформацией. Подросток также получил множественные гематомы и ушибы.

По данным агентства, нападавший задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

На сайте СК России по Москве подтвердили факт выстрела и заведения уголовного дела.