В Иране 9 января объявили днем траура в связи с авиакатастрофой и давкой в Кермане

Власти Ирана объявили 9 января днем национального траура в знак скорби о жертвах крушения украинского самолета Boeing 737 и давки во время похорон с генералом Касемом Сулеймани, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабийи.

7 января в ходе церемонии прощания с убитым генералом Сулеймани в городе Керман в результате давки погибли более 50 человек, пострадавшими числятся свыше 200 человек.

8 января в аэропорту имени Имама Хомейни потерпел крушение украинский самолет Boeing 737, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев. На борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.