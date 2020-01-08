Один человек погиб и трое пострадали при стрельбе в Оттаве

В канадской столице Оттаве в результате стрельбы погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия после информации о массовой стрельбе. На месте происшествия были обнаружены один погибший, а также трое раненых, которых госпитализировали.

Там отметили, что стрелок с места происшествия скрылся. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

По предварительным данным, атака была спланирована.