Один человек погиб и трое пострадали при стрельбе в Оттаве
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В канадской столице Оттаве в результате стрельбы погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия после информации о массовой стрельбе. На месте происшествия были обнаружены один погибший, а также трое раненых, которых госпитализировали.
Там отметили, что стрелок с места происшествия скрылся. В настоящее время устанавливается его местонахождение.
По предварительным данным, атака была спланирована.