Президент Ирана выразил соболезнования в связи с крушением украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения украинского Boeing 737-800, сообщает РИА «Новости».

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился около тегеранского аэропорта утром 8 января. Самолет выполнял рейс в Киев. На борту было 179 человек: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, никто не выжил.

«Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям», — заявил Роухани в сообщении, которое размещено на сайт правительства.

Он заявил, что «крайне важно», чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв и проведению расследования.

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