В Испании автомобилист протаранил храм в попытке «укрыться от дьявола»
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В испанской провинции Толедо автомобилист протаранил двери церкви, доехав до самого алтаря. Об этом сообщает Digital de Castilla la Mancha.
По данным местной полиции, водителем оказался 35-летний местный житель. Думая, что он одержим дьяволом мужчина посчитал церковный алтарь единственным местом укрытия. Он был госпитализирован с травмами.
Уточняется, что объектом вторжения стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, которая считается покровителем города.