В Испании автомобилист протаранил храм в попытке «укрыться от дьявола»

В испанской провинции Толедо автомобилист протаранил двери церкви, доехав до самого алтаря. Об этом сообщает Digital de Castilla la Mancha.

По данным местной полиции, водителем оказался 35-летний местный житель. Думая, что он одержим дьяволом мужчина посчитал церковный алтарь единственным местом укрытия. Он был госпитализирован с травмами.

Уточняется, что объектом вторжения стала церковь Святого Иоанна Евангелиста, которая считается покровителем города.