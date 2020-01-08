Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета

Сотрудники парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар. Об этом сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что ребенку было около 10 лет.

В настоящее время в аэропорту Абиджана проводят проверку на предмет нарушения режима безопасности.

В СМИ сообщают, что за минувший год во Франции неоднократно обнаруживали замерзших насмерть или получивших несовместимые с жизнью травмы нелегалов, которые прятались в отсеках шасси воздушных лайнеров. Большинство подобных случаев происходили с самолетами, следовавшими из Африки.