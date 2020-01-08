Посольство РФ: Россиян не было на борту разбившегося в Тегеране самолета

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По предварительным данным, граждан России не было на борту разбившегося под Тегераном украинского самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства РФ в Иране.

«По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера «Боинг-737» авиакомпании МАУ российских граждан не было», — говорится в сообщении.

В дипведомстве также принесли «глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии».

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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