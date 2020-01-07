Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году

Украинское МВД сообщило, что с начала 2019 года страна отказала во въезде более 7 тыс. российских граждан, передает РИА «Новости».

Согласно имеющимся сведениям, пограничники ежедневно отказывали во въезде на Украину порядка 20 россиянам. Отказ был обоснован тем, что жители России находились в базе данных о запрете из-за превышение срока пребывания, посещения «оккупированных территорий» и так далее.

«В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину», — добавили в МВД.

В августе 2019 года глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко говорил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан России, а еще 5662 россиянина не смогли пройти пограничную службу и пересечь границу между странами.

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