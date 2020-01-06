Трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки в Ульяновске

Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки с родителями в Ульяновске, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего прокурора области Василия Зиму.

По словам родителей, во время игры в прятки ребенок ушел в свою комнату и полчаса не отзывался. Родители обнаружили тело мальчика в кровати-трансформере, где он решил спрятаться.

В настоящее время прокуратура Ульяновской области проводит проверку по факту произошедшего, для установления причины смерти назначена экспертиза.

По предварительной версии, ребенок скончался из-за недостатка воздуха.

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