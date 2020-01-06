Комиссия Госдумы по этике рассмотрит действия Жириновского на Красной площади
Комиссия Государственной думы по депутатской этике рассмотрит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время посещения им Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу.
Члены комиссии обсудят действия Жириновского после 13 января, когда закончатся новогодние праздники и депутаты вернутся к работе.
Ранее стало известно, что Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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