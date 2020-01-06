В Хабаровске оставленный родителями на балконе ребенок замерз на смерть

В Хабаровском крае поставленный родителями маленький ребенок насмерть замерз на балконе, сообщает РИА «Новости».

По данным минздрава региона, в одном из населенных пунктов края, ребенок на первом году жизни был оставлен родителями на холоде.

Детали произошедшего не уточняются. Однако в ведомстве призвали родителей внимательнее следить за своими детьми в период праздников.

Как отмечается, именно в это время рост случаев травматизма у детей возрастает на 25-30%.

По данным местных СМИ, в отношении матери 7-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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