В горных районах Камчатки объявлена опасность схода лавин

В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок в горных районах Камчатки на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский региональный противолавинный центр.

Там отметили, что регион находится в зоне действия циклона, принесшего на полуостров сильный ветер, осадки и существенное потепление.

Синоптики прогнозируют, что шторм у берегов Камчатки с высотой волн до 10 метров начнется ночью 7 января. Неблагоприятные условия сохранятся по 9 января.