Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.
Прошлый постсоветский рекорд был установлен в 2018 году.
Уточняется, что показатель в 7,43 млн туристов за 2019 год на 9,3% выше показателя 2018 года.
Глава республики отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
Среди иностранных туристов, лидерами стали украинцы — около 1,1 млн человек, порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана и 7% — из Германии.