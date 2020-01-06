Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

Прошлый постсоветский рекорд был установлен в 2018 году.

Уточняется, что показатель в 7,43 млн туристов за 2019 год на 9,3% выше показателя 2018 года.

Глава республики отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Среди иностранных туристов, лидерами стали украинцы — около 1,1 млн человек, порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана и 7% — из Германии.