В Якутии участники марафона «Полюс Холода» пробежали 42 километра при -45°С

В Якутии прошел второй Международный марафонский забег «Полюс Холода», в котором участники преодолели 42 километра дистанции при -45°С. Об этом сообщается на официальном информационном портале республики.

Уточняется, что в забеге приняли участие 28 человек.

Они пробежали от села Оймякон, который известен как один из самых холодных мест на планете, до села Томтор. Забег в этом году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые забег «Полюс холода» прошел в 2019 году при -52°С.